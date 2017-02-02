Тбилиси, 2 февраля, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Тот факт, что правительственная делегация Грузии в этом году присутствовать на саммите НАТО не будет, очень волнует грузинских политологов и экспертов, которые размышляют о причинах и последствиях такой реальности на страницах грузинских СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Политолог Хатуга Лагазидзе в интервью газете «Резонанси» подчеркнула, что грузинская делегация обязательно должна присутствовать на саммите альянса, чтобы знать, что ожидает Грузию в случае трансформации альянса.

«По моему мнению, грузинская делегация обязательно должна присутствовать на саммите НАТО. Тем более, что президент Америки Дональд Трамп поставил в повестку дня вопрос реорганизации НАТО. Мы должны знать, какие процессы будут развиваться на саммите, так как это первый саммит, на котором будет присутствовать новый президент США, и там будут сделаны определенные акценты… Мы обязательно должны знать, что ожидает мир, и в том числе нас, в случае трансформации НАТО. На фоне этих революционных событий мы должны суметь остаться в центре внимания мира», — пояснила Лагазидзе.

Не обошел тему предстоящего саммита в еще одном интервью изданию «Резонанси» грузинский военный аналитик Вахтанг Маисая. Его также удивляет то, что правительство Грузии не будет представлено на саммите НАТО.

«Один только визит президента будет лишь символическим, и никакого значения он не имеет. Мы сейчас должны зафиксировать позицию в плане упрочения безопасности, чтобы не остаться за пределами этого процесса», — отметил Маисая.

Он не исключил, что с учетом существующей реальности и на фоне заявлений Дональда Трампа НАТО может пересмотреть политику открытых дверей и окончательно их закрыть. По мнению Маисая, помимо позиции Трампа большое значение для будущего НАТО будут иметь выборы в Германии и Франции.

«Но это не означает, что мы не должны усиливать наши позиции. Если мы останемся за пределами этих процессов, шансы Грузии в формате расширения будут отложены на неопределенный срок. Соответственно, сейчас пассивность с нашей стороны совершенно недопустима», — подчеркнул Вахтанг Маисая.