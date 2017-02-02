Пермь, 2 февраля, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко 2 февраля внёс законопроект об отмене выборов губернатора в Пермском крае и назначении губернатора региональным парламентом по инициативе президента РФ. Депутат подчеркнул, что является сторонником прямых выборов в крае (прежде всего, на муниципальном уровне), но в нынешней ситуации видит никакого иного выхода из ситуации, в котором оказалось Прикамье. Об этом он заявил на своей странице в соцсети, передает корреспондент ИА REGNUM.

Resizia Отмена выборов

Григоренко указал на то, что коррупционные скандалы, в которых погряз регион. «Огромный уровень доверия президенту РФ в Прикамье (более 85%) сопоставим уровню недоверия региональной власти. Еще несколько лет и Пермский край окончательно отстанет от регионов-конкурентов и скатится в полный застой. Выборы губернатора по инерционному сценарию, при наличии муниципального фильтра, в условиях тотального административного давления на местах — это нечестная игра в одни ворота», — считает депутат.

С его точки зрения, назначение президентом, по сути, введение прямого президентского правления — выход из тупика, в котором находится Пермский край. Александ Григоренко сделал акцент на том, что инициатива его личная, коллег по партии он будет убеждать на ближайшем заседании фракции.

Своим сообщение пермский парламентарий вызвал массу комментариев. Пользователи отмечают, что Басаргин — назначенный глава и его кандидатуру утверждало Заксобрание. Нет гарантии, что назначат лучшую кандидатуру. Прозвучало мнение, что парламент зависим. В крае растерялись навыки политической борьбы, политсистема деградировала. Кто-то выразил сомнение в личной законодательной инициативе Григоренко, другой пользователь посчитал проект интересным, но «на комитете его срежут», и до пленарного заседания документ не дойдет.

«При муниципальном фильтре и админресурсе прямые выборы губернатора — это средство легитимизации проходимцев», — согласился Александр Григоренко с одним из участников обсуждения законодательной инициативы.

Разговор получился противоречивым: кто-то поддержал проект депутата, кто-то назвал редкой нелепицей попытку бороться с губернатором, избранным Законодательным собранием, путём возврата к выборам губернатора Законодательным собранием.

Стоит отметить, что в крае с приближением окончания срока губернаторства Виктора Басаргина нарастает политическая активность граждан. Эксперты делают свои прогнозы по поводу потенциальных кандидатов на пост главы края. В конце года много шума вызвала отставка регионального правительства и заявление об административной реформе.

Напомним, что весной 2017 года срок губернаторских полномочий Виктора Басаргина истекает.