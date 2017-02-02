Москва, 2 февраля, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Хакеры крадут каждые 5 копеек из 1000 рублей хранящихся в электронном виде денег, принадлежащих российским банкам и их клиентам. Об этом сегодня, 2 февраля, заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2017», передает ТАСС.

Пять копеек

«За последний период отмечается сокращение покушений на хищения — денег, которые пытаются вывести. На сегодняшний день уровень хищений по отношению к количеству денег, обращающихся в РФ в электронном виде, порядка 0,005% от общего числа электронных денег, или 5 копеек на тысячу рублей», — пояснил Сычев.

Он отметил, что это достаточно высокий результат работы ЦБ и правоохранительных органов. «Если посмотреть на международный опыт, картина совершенно другая: 9 центов на $100 (0,09%). За пределами РФ ситуация с хищениями обстоит гораздо хуже, чем в России», — подчеркнул финансист.

В 2016 году центру мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ совместно с правоохранительными органами удалось предотвратить попытки кибермошенников совершить хищения на сумму более 3 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ, за последние годы ущерб, причиненный мировой экономике хакерскими атаками, составил от $300 млрд до $1 трлн. В 2016 году количество кибератак на официальные информресурсы России значительно выросло — практически втрое по сравнению с 2015 годом. В прошлом году их было совершено более 70 миллионов.

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