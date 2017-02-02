Москва, 3 февраля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 3 февраля, совет директоров ЦБ рассмотрит на своем заседании вопрос о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM. Ключевая ставка сохраняется на уровне 10% с 16 сентября 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

В связи повышенными инфляционными ожиданиями ставка может быть снижена не ранее II квартала 2017 года, не исключал мегарегулятор. Большинство аналитиков склоняются к тому, что ЦБ останется верен своим обещаниям и сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.

Решение о величине ключевой ставки будет принято на фоне планируемых Минфином валютных интервенций, которые должны привести к управляемому ослаблению рубля на 10%. «Минфин неоднократно заявлял о слишком сильном рубле, и для решения этой проблемы у регулятора были два пути: либо снизить процентные ставки, что может привести к росту инфляции, либо проводить валютные интервенции, используя сверхдоходы. Главной целью правительства до 2019 года является сокращение дефицита бюджета, а не стимулирование экономической активности, и именно поэтому решение принято в пользу второго варианта», — отметил аналитик eToro Михаил Мащенко.

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«Скорее всего, ЦБ отложит снижение ставок на второй квартал, так как заявленные операции с валютой могут свести на нет усилия регулятора, стремление ослабить рубль на 10% должно подстегнуть ускорение инфляции. В этом случае справиться с последствиями интервенций поможет жесткая кредитно-денежная политика», — объясняет эксперт.

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На этой неделе комитет по открытым рынкам ФРС США оставил базовую процентную ставку на нынешнем уровне 0,5−0,75% годовых, что также является дополнительным аргументом по сохранению статус кво. В то же время на фоне прихода в Белый Дом президента США Дональда Трампа на рынке усилились ожидания отмены санкций, однако большинство аналитиков склоняется к тому, что в краткосрочной перспективе этого ожидать не следует, а значит, не изменится и денежно-кредитная политика ЦБ. «Пока отечественная валюта остается стабильной, ЦБ, вероятно, будет сохранять нейтралитет и искать более подходящий момент для ослабления рубля. Например, в случае дальнейшего роста нефти или в случае, когда будет понятно, что санкции начнут снимать», — говорит аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.