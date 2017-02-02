Калининград, 2 февраля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Калининградские чиновники, ратующие за воссоздание орденского замка Кёнигсберг, являются временщиками. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 2 февраля, высказал заслуженный архитектор России Вадим Еремеев, комментируя заявление регионального вице-премьера Гарри Гольдмана о поддержке восстановления Королевского замка «в его историческом облике».

Из архива ИА REGNUM Взрывные работы на Королевском замке в 60-е годы.

«Сложно с этими ребятами сейчас говорить, потому что это временщики, — сказал Еремеев. — Временщики у власти. Это, к сожалению, всё идёт от прежнего губернатора (нынешнего полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова. — ИА REGNUM ). Вся идея т.н. Сердца города шла от него, он и председателем жюри был».

Архитектор напомнил, что полвека назад он был в числе сторонников сохранения замка. «Я в своё время пострадал, потому что в 60-е годы был в числе тех архитекторов, кто подписал письмо с просьбой оставить германский замок, мы предлагали создать там антивоенный музей, — продолжил Еремеев. — Теперь же, когда замка нет, восстанавливать его бессмысленно. Тем более это будет муляж».

По мнению архитектора, «региональной власти необходимо восстанавливать, что есть». «У нас тот же «Кронпринц» (фортификационное сооружение, гарнизон которого капитулировал перед Красной армией в апреле 1945 года. — ИА REGNUM ) разваливается. Приведите его в порядок!» — призвал собеседник ИА REGNUM.

«Очевидно, что Калининграду нужно современное лицо, а не отжившие своё объекты. Как это делают во всём мире. Взять Астану — там внеземная новая архитектура. В Австралии построили оперный театр в виде ракушек. Так и нам надо строить», — подытожил Вадим Еремеев, работавший председателем правления Калининградского отделения Союза архитекторов.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в конце 2016 года калининградские архитекторы во главе с Еремеевым обратились к патриарху Кириллу с просьбой личного вмешательства, чтобы остановить «явную германизацию региона». В письме упоминался Королевский замок Кёнигсберг как ключевой элемент германизации.

«В советский период Королевский замок был снесён, поскольку был сильно разрушен, — писали авторы письма. — К тому же, замок изображался как символ на флагах созданной в Германии реваншистской организации «Союз изгнанных», насчитывавшей около 2 миллионов членов и требовавшей отмены Потсдамских соглашений по Восточной Пруссии».

Напомним, накануне врио вице-премьера правительства Калининградской области Гарри Гольдман заявил в радиоэфире «Комсомолки в Калининграде»: «Я за восстановление замка».

«У нас есть три исследования, которые говорят о том, что если мы хотим экономического и туристического привлечения к этой территории, то необходимо восстановление Королевского замка в его историческом виде», — высказался чиновник.