Лондон, 2 февраля, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Британская писательница Джоан Роулинг, получившая известность, как автор серии книг о Гарри Поттере, ответила на угрозы со стороны людей, поддерживающих президента США Дональда Трампа, которого она критикует в социальных сетях. В ответ не обещание сжечь книги и диски с фильмами о Гарри Поттере в своём Twitter она заявила, что она хорошо зарабатывает на своих книгах.

radekkulupa Пламя спички

«Ну, дым от DVD-дисков может быть токсичным, и я до сих пор получаю свои деньги, так что возьмите мою зажигалку», — пошутила Роулинг.

Напомним, Роулинг принадлежит к числу людей, недовольных победой Трампа на выборах. Недавно в соцсети она написала о «двуличности политиков».