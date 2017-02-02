Лондон, 2 февраля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Телефон Адольфа Гитлера, который был найден в его бункере и с 1945 года находился в частной коллекции в Великобритании, уйдет с аукциона, сообщает CNN.

Адольф Гитлер выступает на митинге

Телефон был подарен Гитлеру Вермахтом. Он использовался лидером Третьего Рейха в течение последних двух лет Второй мировой войны. Из бункера фюрера, где укрывалось нацистское руководство, его извлек британский офицер Ральф Райнер по приказу фельдмаршала Бернарда Монтгомери спустя несколько дней после окончания войны.

Сын Ральфа Райнара Ранульф унаследовал телефон в 1977 году после смерти отца. «Мой отец относился к этому телефону как своего рода трофею, свидетелю войны, но не как символу прежней славы Гитлера», — рассказал Ранульф в интервью CNN о своем отце, который был одним из первых, кто смог проникнуть в бункер Гитлера.

Телефон фюрера не единственный артефакт, привезенный из побежденной Германии. Райнер также привез статуэтку из фарфора, которая была сделана узниками концлагеря Дахау.

Райнер, выставивший нацистские трофеи на аукцион, надеется, что они будут куплены музеем, а не частным коллекционером. Он надеется, что они будут напоминать людям об ужасах войны.

Компания, проводящая аукцион, считает, что телефон Гитлера может быть продан за $200-$300 тыс. Что же касается фарфоровой статуэтки, то ее цена составляет $25-$35 тыс.

Напомним, бункер нацистского вождя Адольфа Гитлера располагался под зданием Рейхсканцелярии. Здесь в течение последних четырех месяцев войны существовал нацистский режим, и здесь же 30 апреля 1945 года Гитлер и покончил жизнь самоубийством.