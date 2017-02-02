Пекин, 2 февраля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Муниципалитет Пекина опубликовал статистику, согласно которой в период новогодних праздников в столице КНР было продано более 122 тыс. упаковок пиротехнической продукции, что на 30,3% меньше по сравнению с предыдущим годом.

meineresterampe Взорванные петарды

На фоне сокращения объемов продаж резко сократилось число несчастных случаев, вызванных использованием некачественной пиротехники. В период с 27 января по 1 февраля за медицинской помощью обратился 81 житель столицы, что на 21,4% меньше, чем в 2016 г. Сотрудники медицинских учреждений отметили, что в этот раз не было зарегистрировано ни одного летального исхода или получения тяжелых телесных повреждений, пишет «Бэйцзин жибао».

Спасатели сообщили о 62 пожарах, произошедших из-за запусков фейерверков в неустановленных местах. Безопасность в период новогодних каникул в Пекине обеспечивали более 73 тыс. полицейских, медицинских работников и пожарных.

В 2017 г. на фоне опасений резкого ухудшения экологической обстановки в городе власти Пекина сократили количество точек реализации пиротехнической продукции более чем на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, зажженная петарда, брошенная в люк, стала причиной взрыва канализации в одном из жилых районов Чунцина.