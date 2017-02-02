Авдеевка, Украина, 2 февраля, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Украинский телеканал «Интер» в своем сюжете из Авдеевки выдал за местную жительницу чиновницу из Мариуполя, сообщил в своем аккаунте в Facebook редактор одесского портала «Таймер» Юрий Ткачев.

Подставной актёр

По словам источника Ткачева, корреспондентам «Интера» не удалось найти среди местных жителей тех, кто стал бы упрашивать киевских силовиков не отдавать город ополченцам. Поэтому они прибегли к помощи чиновницы из Мариуполя, сняв ее в сюжете.

На видео пожилая женщина просит военнослужащих ВСУ «не сдавать» Авдеевку ополченцам, рыдая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 29 января в районе Авдеевки ВСУ предпринимали попытки прорвать оборону вооружённых сил ДНР. В ходе боевых действий украинские военные повредили линию электропередач, питающую город и коксохимический завод. В результате обесточена Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой Авдеевку, Донецк и ряд других населённых пунктов.

В городе — катастрофа. По данным ЮНИСЕФ, 17 тыс. местных жителей, из которых 2,5 тыс. дети, остались без воды, света и тепла. Проводится частичная эвакуация, ремонтные бригады восстанавливают ЛЭП.