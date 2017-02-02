Авдеевка, Украина, 2 февраля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В городе Авдеевке (Донецкая область, территория контролируется ВСУ) появились украинские танки. Об этом сообщил в своём Twitter корреспондент ВВС Том Барридж.

Svoboda24.ru ВСУ

«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке», — написал Барридж. По его словам, как он слышал, режим прекращения огня здесь не действует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из города эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей. По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в Авдеевку прибыло до 40 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ). Бронетехника и остатки личного состава 72 бригады выдвигаются к линии соприкосновения войск.

При этом разведкой ВС ДНР установлен факт получения командиром 72 бригады ВСУ приказа из Киева на активное продолжение наступательных действий и неограниченное применение тяжелой артиллерии. Если ВСУ не прекратят наступление, они окажутся в «Авдеевском котле», подчеркнул Басурин.

«При этом вся ответственность за гибель военнослужащих и граждан Украины ляжет исключительно на украинский режим, отдавший приказ войскам на активизацию наступательных действий, переходящих в прямую агрессию», — сказал Басурин.