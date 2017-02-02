Ярославль, 2 февраля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Школа в поселке Туношна Ярославской области, строительство которой началось в 2011 году, получит 119 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013−2020 годы» на завершении строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в Правительстве региона. Контракт на завершение строительства был заключен еще в конце 2016 года, таким образом регион заместит свои средства федеральными.

Школа в Туношне

В настоящее время 350 детей из Туношны и близлежащих деревень учатся в две смены в здании, которому уже больше 100 лет. Новое учебное заведение позволит обеспечить потребности населения в образовании на данной территории, позволит снизить дефицит мест, организовать обучение в одну смену. Появятся лабораторные помещения, актовый зал, библиотека с читальным залом, школьные мастерские, столовая с полным циклом обслуживания. Школа будет адаптирована для детей-инвалидов.

«Правительство в полной мере несет ответственность за ввод этого объекта, за качество работ, за то, чтобы 1 сентября дети пошли в новую школу. Срок завершения работ в соответствии с условиями контракта — 15 декабря 2017 года. Однако, принимая во внимание важность объекта для жителей района, с подрядчиком была достигнута договоренность о завершении строительства школы уже в августе 2017 года», — сказал заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко.