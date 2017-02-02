Волгоград, 2 февраля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Сегодняшний день, 2 февраля, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин проведет на волгоградской земле. В регион спикер Госдумы прибыл с рабочей поездкой. Первым пунктом визита Вячеслава Володина в Волгоград стал посещения Мамаев курган, передает корреспондент ИА REGNUM. На главной высоте России в день 74-й годовщины Сталинградской Победы он вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и ветеранами возложил цветы к Вечному огню в Зале воинской славы.

Volgograd.ru Мамаев курган в Волгограде

Члены делегации также отдали дань памяти защитникам Отечества у Малой братской могилы, возложили цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Также высокопоставленный гость оценил результаты работы по благоустройству дворов в Волгограде. Кроме того, в планах спикера Госдумы РФ — встреча с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотических клубов и поисковых движений.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, это вторая за последние полгода рабочая поездка Вячеслава Володина в Волгоградскую область. В августе 2016 года он провел встречи с жителями, представителями образовательных и медицинских учреждений, общественных и политических объединений. Их итогом стала возросшая федеральная поддержка волгоградского региона по проектам «Наш двор — наш дом», «Школьный автобус», обновлению автопарка скорой помощи.