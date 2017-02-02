Москва, 2 февраля, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены незначительной индексацией пенсий в 2017 году и просят правительство РФ проверить методику, на основании которых Росстат определяет уровень инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Повышение размера пенсии

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, где просит его провести индексацию пенсий в соответствии с бюджетом Пенсионного Фонда, одобренным парламентским большинством, а также поручить провести проверку методов и процедур, на основании которых Росстат определяет уровень инфляции.

Поводом послужило то, что в 2017 г. предполагается двухразовая индексация пенсии неработающих пенсионеров (пенсии работающих пенсионеров проиндексированы не будут). Медведев в своих комментариях в конце 2016 г. отмечал, что индексация пенсий будет произведена с применением показателя уровня инфляции 5,8%, и при расчете бюджета Пенсионного фонда использовался именно этот показатель — 5,8%. Однако в начале 2017 года Росстатом были опубликованы официальные данные об уровне инфляции, соответствующем 5,4%.

С 1 февраля 2017 года пенсии проиндексированы на уровень инфляции, равный 5,4%. В СМИ появилась информация о том, что правительство с 1 апреля 2017 г. готовит дополнительный пересчет на 0,4%.

«В прошлом году вторую индексацию пенсий заменила единовременная выплата, в этом году мы видим, что внезапно уменьшился показатель уровня инфляции, хотя принятый бюджет ПФР сформирован на основе показателя 5,8%. Учитывая, что, в соответствии с Конституцией Россия — социальное государство, убежден, что социальные обязательства должны выполняться полностью, и в целях защиты прав граждан прошу правительство провести индексацию пенсий в соответствии с тем бюджетом Пенсионного фонда, который был рассчитан исходя из уровня инфляции в 5,8% и одобрен депутатами Госдумы», — прокомментировал Нилов.

Как сообщало ранее, в результате увеличения с 1 февраля 2017 средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (без учета фиксированной выплаты) увеличивается на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастает в среднем на 400 рублей, пенсия по инвалидности — на 160 рублей, пенсия по случаю потери кормильца — на 315 рублей.

Напомним, что в феврале 2016 года пенсии были повышены лишь на 4%, а не 12,9%.