Саратов, 2 февраля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. На исполнении в отделе судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам Саратовской области находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина В. задолженности по платежам за газ в размере более 38 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП.

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С целью определения имущественного положения должника судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в учетно-регистрирующие органы, кредитные организации. Согласно полученным ответам у должника имелось несколько счетов в местном отделении банка и 2 легковых автомобиля: ЗАЗ Chance и Toyota Corona.

В ходе принудительного исполнения решения суда приставом вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В течение 2 суток после вынесения данного постановления на депозитный счет отдела была перечислена вся сумма долга в полном объеме. Денежные средства направлены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.