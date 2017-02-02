Вашингтон, 31 марта, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Украине угрожает потеря доступа к Чёрному морю, если конфликт с Россией затянется, сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, киевский режим необдуманно потерял военных, атакуя «более крупную армию с эшелонированной обороной», минными полями и значительном превосходстве в артиллерии.

Маск напомнил, что он уже давал рекомендации Киеву направить все ресурсы на оборону, поскольку Вооружённым силам Украины без «сильных ландшафтных барьеров» трудно удерживать позиции.

При этом бизнесмен признался, что он не верит в «полный захват» Украины, но не исключил падения Одессы.

«Главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Чёрному морю или нет», — подчеркнул Маск.

Он призвал закончить конфликт на мирных переговорах, прежде чем до этого дойдёт.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom предположил, что Украина может потерять контроль над еще 20% своих территорий.

По его словам, Украина станет «недееспособным государством-изгоем». По его мнению, Запад не может ничего сделать, чтобы помочь Киеву избежать поражения, — российская армия обладает очевидным превосходством.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта заявил, что с момента начала специальной военной операции России геополитическая реальность поменялась, в состав России вернулись четыре региона. С появлением в составе России четырёх новых субъектов всем придётся считаться, отметил он.