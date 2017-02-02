Москва, 2 февраля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Успешный аукцион по размещению ОФЗ, который прошел с превышением спроса над предложением, показал сохраняющийся интерес к российским активам. Рубль по-прежнему пользуется спросом, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

rotkevichkonstantin Рубли

«При этом ожидаемые валютные интервенции после первой эмоциональной реакции уже меньше беспокоят участников рынка. Во-первых, их доля будет мала в общем объеме операций. Во-вторых, нефтяные котировки растут даже на фоне неблагоприятной статистики по росту запасов и информации о наращивании добычи в странах, не вошедших в соглашение ОПЕК+. И наконец — операции carry trade не теряют свою привлекательность», — пояснил Егоров.

«В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи отметки 60 рублей, с возможным снижением к 59,70», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 3 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллар США опустился на 32 копейки и составил 59,9858 рублей. Курс евро упал на 30 копеек и составил 64,7307 рубля.