Саратов, 2 февраля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В Лысогорском районе Саратовской области судебными приставами было возбуждено исполнительное производство в отношении муниципального унитарного предприятия об административном приостановлении деятельности объекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП.

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Согласно решению суда, использование земельного участка общей площадью 10 тыс кв.м. для сброса жидких бытовых отходов приостановлено на 60 суток ввиду отсутствия проектной документации, а также санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по размещению отходов. Кроме этого, на данном участке не проводились мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при оборудовании котлованов для хранения жидких бытовых отходов.

Судебным приставом-исполнителем вручено требование о явке на место совершения исполнительных действий. Руководитель предприятия предупрежден об ответственности по ст.315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

На сегодняшний день деятельность объекта приостановлена путем ограничения подъезда к нему.