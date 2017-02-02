Лхаса, Китай, 2 февраля, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Согласно заявлению правительства Тибетского автономного района КНР, в 2017 г. на строительство и модернизацию автомобильных дорог в регионе будет выделено 52 млрд юаней. В 2016 г. на аналогичные нужды было выделено еще 40 млрд юаней.

Hans Дорога

Тибетский автономный район катастрофически нуждается в строительстве новых автомобильных магистралей. 2 крупных города по-прежнему остаются от внешнего мира. Жители городов Гуаласа и Ганьдэн не имеют возможности выехать за пределы города, подъездные дороги к ним еще не построены. В 2017 г. «транспортной блокаде» будет положен конец, пишет «Сина синьвэнь».

По итогам 2016 г. общая протяженность автомобильных дорог в Тибете достигла 82 тыс. км. В текущем году данный показатель превысит отметку в 90 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в КНР завершено строительство первого участка новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Тибетский автономный район и провинцию Сычуань. Общая протяженность железнодорожного пути составит почти 2 тыс. км.