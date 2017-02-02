Бишкек, 2 февраля, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Легально работающие в странах Евразийского экономического союза киргизские трудовые мигранты не получили доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию. Об этом сообщил депутат Мирлан Бакиров сегодня, 2 февраля, выступая на заседании парламента Киргизии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

При этом народный избранник напомнил о заявлениях правительства о том, что киргизстанцы смогут на безвозмездной основе лечиться в тех странах ЕАЭС, где они будут трудиться.

В свою очередь вице-премьер-министр Олег Панкратов отметил, что мигранты из Киргизии делают отчисления, а потому предполагалось, что им будет предоставлено право на бесплатную медицину в том объеме, на который они уже осуществили эти выплаты, но такое предложение было отклонено другими государствами-участниками Союза.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2016 года Евразийская экономическая комиссия сообщала, что с 1 января 2017 года находящиеся на территории России мигранты из Киргизии получат доступ к российскому медицинскому страхованию в соответствии с положениями «Договора оЕвразийском экономическом союзе».

Отметим, что по официальным данным, порядка 700 тыс. киргизстанцев трудятся вне Киргизии. По неофициальным данным численность киргизских мигрантов превышает 1,2 млн человек (20% населения республики). При этом до 80% из них работают на территории Российской Федерации.