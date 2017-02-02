Москва, 2 февраля, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Российские банки могут ощутить приток ликвидности, причем как в рублях, так и в иностранной валюте, на фоне намерений Минфина покупать валюту на рынке. Эти планы финансового ведомства насторожили население, ведь как поведет себя рубль, легко поддающийся влиянию, предугадать сложно, а потому самое верное избавить себя и свои сбережения от лишней качки и волатильности, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

NikolayFrolochkin Доллары

«Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам на третьей декаде января составила в России 8,18% против уровня 8,29% неделей ранее. Показатель продолжает снижаться, так банки демонстрируют, что не готовы переплачивать за пользование денежными средствами россиян. Ситуация с ликвидностью для банковских организаций сейчас характеризуется как нейтральная, несмотря на то, что требования к собственному капиталу для большинства банков все-таки являются весьма болезненными», — пояснила Бодрова.

«Ставки по депозитам в валюте дают доходность чисто символическую, но населению будет важен сам факт сохранности и небольшого преувеличения капитала. Ставки не превышают 1,5−2% годовых, однако доля долгосрочных вкладов расширяется. Она составила, по расчетам НАФИ, 52,2% за прошлый год — процент указывает долю анализируемых вкладов в структуре всего портфеля. Доля депозитов, номинированных в евровалюте и рассчитанных на срок более 12 месяцев, за прошлый год увеличилась до 56,8%. Объем депозитов в рублях за тот же период сократился на 16−17%», — привела цифры эксперт.

«Но это касается только долгосрочных вкладов. Рублевые депозиты по-прежнему лидеры по доходности, причем идеальная ставка дается по вкладам на шесть месяцев. Ставка выше инфляции, что делает такой вклад крайне интересным консервативным механизмом сбережения денег», — считает Бодрова.

«В 2017 году, вполне вероятно, доля долларовых вкладов будет расти в среднем на 5−7% по итогам года. В долгосрочном горизонте хранение доли сбережений в долларах имеет свой резон, так как рубль демонстрирует неустойчивость, а его удорожание в последние месяцы бьет по правительственным планам восстановления экономики. Личная корзина сбережений может выглядеть следующим образом: 50% — доллары США, 40% — рубли, остальное в евро. Покупать американскую валюту можно на локальных снижениях от уровня в 59,0−59,75 рубля», — высказала свое мнение эксперт.