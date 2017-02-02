Ханты-Мансийск, 2 февраля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Дома для переселенцев из аварийного жилья в ХМАО строятся в спешке и сдаются недостроенными, чтобы красиво отчитаться перед федеральным центром за исполнение президентских указов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Югорские эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) убедились в этом во время выездной проверки в Советский район. «Мы держим на постоянном контроле реализацию программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. В октябре прошлого года общественники проверили все дома, которые стояли в плане расселения на 2016 году. И выяснили, что в Советском районе программа под угрозой срыва. Из восьми аварийных бараков ни один не расселен полностью, а два дома — на улицах Лесозаготовителей и Сосновая — в конце октября были готовы только на 50%», — рассказал предысторию проверки член регионального штаба ОНФ в Югре Александр Хильман.

По словам представителя подрядной организации, строящей один из домов, еще в середине декабря прошлого года местные власти подписали документы о приеме недостроенных зданий в эксплуатацию, а в январе этого года выдали жителям ордера на квартиры. Активисты ОНФ посетили поселок Пионерский Советского района и обследовали дома. «Мы увидели, что строительство зданий продолжается. В домах много недоделок: отсутствуют отмостки, нет благоустройства, нет стеклопакетов в лоджиях, не доделаны фасады, не убраны строительные леса, не окончена работа по малоточным системам (телефон, ТВ-кабель), на улице Лесозаготовителей в день приезда в некоторых квартирах клеились обои, на входных дверях нет ни замков, ни ручек, — отметил эксперт ОНФ в Югре Владимир Дудов. — Но главное, оба здания до сих пор не подключены к газу, а дом по Сосновой подключен к электроснабжению по временной схеме: силовой кабель находится в незакрытой траншее».

В одной из квартир на Сосновой — плесень на обоях, а это прямая угроза здоровью новоселов, говорят «фронтовики». Кроме того, рядом с домом по улице Сосновая — стойкий запах газа. Как выяснилось, в шаговой доступности от жилья располагается газораспределительный пункт. «Мы обратились в профильные надзорные службы с просьбой проверить: почему дом построен так близко от ГРП, является ли это нарушением», — добавил Дудов.

По мнению представителей поселковой администрации, никаких нарушений в их действиях нет. «Дом принят без благоустройства, но это не мешает людям заселяться», — поясняют в администрации поселения. В департаменте ЖКХ и энергетики ХМАО обещают устранить строительный брак к середине февраля.

«Во вводе недостроенных домов в эксплуатацию мы видим прямое нарушение Градостроительного кодекса РФ. Власти поселения воспользовались тем, что эти дома не попали под новый закон, обязывающий любой объект, строящийся с использованием бюджетных средств, возводить под контролем Службы жилищного и строительного надзора Югры. Закон вступил в силу в 2016 году, а дома строятся с 2015 года, — отметил Хильман. — Кроме того, администрация Пионерского, введя недострой в эксплуатацию, освободила застройщиков, не уложившихся в сроки контракта, от штрафных санкций. Тем самым бюджету поселения нанесен ущерб более 1,5 млн рублей».

Александр Хильман также сообщил, что вышеуказанные недострои должны были сдать годом ранее. В конце 2015 года администрация Пионерского поселка в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья заключила контракты с фирмами, находившимися тогда в предбанкротном состоянии, и провела авансовые платежи на долевое участие в строительстве. В итоге, 19 миллионов рублей, выплаченные этим компаниям из бюджета, оказались безвозвратно потерянными. Тогда, с целью отчитаться по исполнению госпрограммы, из бюджета Советского района в поселок Пионерский были вынужденно выделены недостающие деньги. За просрочку и потерю денег никто до сих пор не ответил, говорит Хильман.

Построенные ранее дома для переселенцев тоже далеки от идеала, уверяют общественники. В доме на улице Таежной, 7а, построенном в 2014 году, промерзают полы, наблюдаются трещины, требуют замены вентиляция и канализация. Недоделки «устраняются» полтора года. Но на вопросы «фронтовиков» в правительственном департаменте ЖКХ и энергетики ХМАО отвечают ободряюще: проверим, проконтролируем, заявляют активисты.

Корреспонденту ИА REGNUM в департаменте пока не прокомментировали ситуацию.