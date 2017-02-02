Ярославль, 2 февраля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Подведены итоги сбора предложений в программу «10 точек роста Ярославской области». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате региона, за два месяца в палату поступило свыше двух тысяч предложений. В процессе активно участвовали как представители старшего поколения, так и молодежь.

Opyo.yarregion.ru Общественная палата Ярославской области

«Много предложений разумных, конструктивных, продуманных. Это говорит о том, что люди верят в то, что их пожелания будут рассмотрены и войдут в программу развития региона, Мы заметили: чем ближе к финалу, тем больше предложений поступает. Люди включаются в процесс, идут к нам со своими идеями. Это радует, потому что многие не просто фиксируют те или иные проблемы, а предлагают свои решения. Например, недавно мы получили ряд предложений от ученых из поселка Борок об улучшении демографической ситуации», — рассказал председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин.

Чаще всего поднимаются проблемы экологии, ЖКХ, дорожной отрасли. В частности, сегодня жители одного из домов по Московскому проспекту пришли с предложениями в «10 точек роста» и поделились наболевшими проблемами: о многолетней трещине в стене дома и о пустующем помещении, хозяин которого неизвестен. Выслушав посетителей, в Общественной палате области было решено посетить многоквартирный дом, встретиться с жителями и организовать совещание с участием представителей администрации района, госжилинспекции, управдома и решить эти проблемы.

Жители Брейтовского района считают, что необходима поддержка местных сельхозпроизводителей и воссоздание собственного перерабатывающего производства — таковым когда-то был Брейтовский маслосырзавод. Также в рамках этого направления предлагается создание крестьянских кооперативов, работающих под госзаказ, гарантирующий сбыт продукции.

На основе предложений граждан и экспертных групп будет сформирована стратегия развития Ярославской области до 2025 года.