Ярославль, 2 февраля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Экс-заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, заявивший о желании принять участие в конкурсе на пост главы города, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал о содержании своей программы социально-экономического развития областного центра.

Фото Виталия Вахрушева Дмитрий Донсков

ИА REGNUM: Дмитрий Александрович, будет ли вами как кандидатом в мэры представлена программа социально-экономического развития города? Согласно положению о конкурсной процедуре, кандидат вправе предоставить её в текстовом формате, но не более чем на двух листах формата А4. Сможете уложиться?

Да, программа будет, но презентовать её в формате двух листов — это глупость. Я представлю программу в более развернутом формате, в своем выступлении на заседании муниципалитета, обоснованно и широко. Возможность выступить перед депутатами кандидату на пост главы города никак не регламентируется.

ИА REGNUM: Вы уже говорили, что главная проблема Ярославля — бюджетная сбалансированность. Каким образом ее можно достичь?

Ничего сверхъестественного, необходимо увеличить доходную часть бюджета и сокращать расходную. Нужно еще раз взять каждый из источников дохода города и под микроскопом рассмотреть их. Где есть возможность для увеличения, сделать так, чтобы доход увеличивался. Когда я пришел на пост заместителя мэра по вопросам социально-экономического развития города, такие действия принесли в бюджет Ярославля около 400 миллионов рублей, которые и сейчас поступают в бюджет. Одним из основных источников дохода я считаю землю. Необходима проверка видов землепользования, постановки земельных участков на кадастровый учет, проверка соответствия ставок кадастровой стоимости. Это касается как налога на землепользование, так и аренды земли. Дальше идут более сложные вещи: работа с Федерацией, региональной властью, налоговой инспекцией.

ИА REGNUM: Что делать с межбюджетными отношениями?

Со сменой региональной власти появилась уникальная возможность лоббирования интересов области на федеральном уровне. Поддержка президентом Дмитрия Миронова дорогого стоит. Есть ряд федеральных целевых программ, в которых нужно продолжать участвовать. Город здесь не самостоятельный игрок, участвует область. От мэрии нужно обоснование приоритетности, качественно подготовленная документация и исполнение предыдущих своих обязательств. Нельзя допустить срыва федерального и регионального финансирования из-за нерасторопности чиновников мэрии.

ИА REGNUM: Один из основных источников пополнения городского бюджета — налог на доходы физических лиц. Но этот налог зависит от того, насколько развивается экономика, нужно увеличение налогооблагаемой базы.

Действительно, экстенсивное расширение налоговой базы технически просто. Тяжело ее экстенсивно увеличить. Это касается и налога на доходы физических лиц. Официальная статистика говорит о достаточно низком уровне безработицы в регионе, т. е. увеличивать количество рабочих мест вряд ли возможно. Нужны рабочие места с иным доходом работников, в первую очередь это сектор высококвалифицированных рабочих. У Ярославля большой научный и образовательный потенциал, который должен стать весомым аргументом в борьбе за инвестора.

ИА REGNUM: Что может предложить Ярославль инвесторам, у города есть «инвестиционный паспорт»?

Конечно есть, правда, я не знаю, где он сейчас пылится, на какой полке какого кабинета. Ярославль как самостоятельный игрок на рынке инвестиций слаб и практически ничего не может сделать без субъекта Федерации. Все основные льготы находятся на уровне региона. Это льготы на имущество, на прибыль и еще ряд полномочий. Однако мэрии Ярославля необходимо постоянно генерировать инвестиционные инициативы и, главное, правильно выполнять свои функции. Пример приведу из своего опыта. В своё время проблемы возникли с построенным заводом компании «Никомед» из-за разных программ, установленных на компьютерах кадастровой службы и нашего Департамента архитектуры. Цена вопроса была 80 тысяч рублей! И проблема «зависла» на несколько месяцев. Я сказал: ищите 80 тысяч в бюджете. Средства нашли, все заработало. Город должен выполнять свою функцию быстро, оперативно или даже опережающе.

ИА REGNUM: Ныне бюджет города резко сокращен. Бюджет тяжелый, хотя его называют бездефицитным. Насколько оптимален он с точки зрения расходов?

В сокращении расходов лежат основные возможности для сбалансирования бюджета. Есть целый ряд расходов, от которых город может отказаться. Это не только банальная отмена субсидий, нужны более трудоёмкие, но и более эффективные в перспективе решения. Например, нужно изменить систему освещения Ярославля, перейти на энергосберегающие технологии. Сегодня освещение города обходится бюджету в более чем 200 миллионов рублей. Сократить расходы на 100 миллионов — реально. Да, изначально мы будем оплачивать новые приборы освещения, но через три года это начнет давать нам экономию.

Завышенные расходы лежат в самой системе управления. Я полагаю, что можно экономить до 20% на расходах по содержанию городской власти. Если говорить конкретно, то у нас сейчас 7 вице-мэров. Мне было бы достаточно трех заместителей, может, даже двух. Должность заместителя мэра — это по факту ещё помощник, секретарь, машина, водитель… Всё это влечет за собой кучу расходов.

Нужно сокращать расходы районных администраций. У них нет такого уникального функционала, который позволял бы им сегодня существовать как структурное подразделение. Безусловно, они должны остаться, но структурно их нужно подчинить Департаменту городского хозяйства, потому как часть функций — контроль жилищный, контроль за благоустройством, работа с населением — сейчас просто дублируются сотрудниками ДГХ и Агентства по муниципальному заказу.

Стратегическое решение нужно принять и по муниципальным предприятиям. Например, есть МУПы «Яргортеплоэнерго» и «Ярлифт», которые можно продать. Но сперва нужно принципиально определиться, какой функционал несут эти предприятия, с какой целью они ведут свою деятельность: они должны приносить деньги или оказывать качественные услуги населению? Если мы говорим про качество услуг, то смысла продавать нет. Но это не означает, что такой МУП должен стать бременем для бюджета, муниципальное предприятие не должно быть убыточным. Если же мы говорим о деньгах, то это простой вопрос сопоставления возможных доходов от продажи предприятия и получаемой прибыли от его деятельности. Что касается конкретно названных МУПов, то я не вижу препятствий для их приватизации. Я против потери «Водоканала», но почему бы нам не расстаться с «Ярлифт» и «Яргортеплоэнерго»? Необходимо проанализировать работу всех муниципальных предприятий: сопоставить их капитализацию сейчас с возможностью роста прибыли предприятий, при этом не забыть про потребности в оказании качественных услуг населению.

ИА REGNUM: А что вы предлагаете сделать с таким активном города, как рынки? Приватизировать? Оставить в муниципальной собственности, повысив доходность?

Я всегда рассматривал рынки как достаточно простой бизнес: сдал места — получил деньги. Это простая услуга, и ею не сложно заниматься даже власти. Меня всегда смущали мизерные чистые прибыли, которые мы получали с рынков. Проанализировав ситуацию, мы в условиях 2013 года оценили возможность доходов «Центрального рынка» в 100 млн рублей. И это не по благоприятному прогнозу! Поэтому нужно ли его продавать за миллиард, если за 10 лет можно получить от рынка такую же прибыль? За 500 млн точно не стоит. Если кто-то такое предложит, он либо глупец, либо имеет свой «интерес».

ИА REGNUM: Что делать с ярославским общественным транспортом?

Транспорт — ещё одна тема, актуальная и с точки зрения бюджетной экономии, и с точки зрения оказания услуг населению. Сейчас у нас в данной сфере две самостоятельные экономические системы: рынок городского транспорта и маршрутных такси. Маршрутки в более приоритетном положении, в результате действий власти они получили ряд преимуществ: маршрутки «сидят» на самых пассажирообеспеченных маршрутах, а общественный транспорт на 70% возит воздух. Мы должны ввести единую экономическую модель, должны, не отказавшись от частника, весь транспорт сделать «общественным» — обязать работать со льготами, по расписанию и строго с остановками на остановочных комплексах. Нужно заново разработать единую транспортную схему города, выставить маршруты на конкурс — часть отойдет муниципальным предприятиям, часть частникам. Тем самым мы введем всех в единые экономические рамки, будет один тариф, который будет учитывать издержки всех в равной степени. Это даст возможность заработать городским предприятиям, а для жителей — новое качество оказания услуги. И ещё один важный момент тут отмечу: бюджет получит экономию до 500 млн рублей, которые мы сейчас платим транспортным предприятиям на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. В результате все должны быть удовлетворены.

ИА REGNUM: Повлияет ли это на стоимость проезда?

Мы делали расчёт. На тариф это не повлияет, мы останемся в рамках тарифа, который есть сейчас.

ИА REGNUM: А что бы вы сделали в сфере градостроительства? Здесь два проблемных момента — историческая часть Ярославля и развитие города.

Есть генеральный план, есть правила застройки и землепользования. К сожалению, эти документы превратились в некий документ, который не закрепляет ситуацию, а изменяется под нужды конкретного инвестора. Захотел кто-то построить несколько десятков жилых домов, и мы уже бежим присоединять эти территории к Ярославлю, возлагая дополнительные обязательства на бюджет, вместо того чтобы зарабатывать на аукционах по выделению муниципальной земли под застройку. Такого быть не должно, правила, они и есть правила, ситуативно они изменяться не должны.

Что касается зоны ЮНЕСКО. Туристов привлекает историческая среда, это конкурентное преимущество нашего города. Это должно оставаться неизменным, это наше наследие, и оно должно быть сохранено. Нужен мораторий, запрет на строительство и на строительство под видом реконструкции в исторической части города. Спорные вопросы пускай решает суд, но мэрия должна стоять на стороне интересов города и его жителей.

ИА REGNUM: Нужна ли должность главного архитектора?

Проблема в том, что Градостроительный кодекс не содержит понятия архитектуры. Мы говорим о размерности, высотности, но не говорим об архитектурности. Регламентировать архитектуру тяжело нормативно, но необходимо. Я бы создал Градостроительный совет, художественный совет, который пусть и принимает решения. И это будет не решение чиновника или мэра, а решение экспертов. Отойти от субъективного критерия в градостроительных вопросах сложно, но пусть это будет мнение профессионалов.

ИА REGNUM: Популярная в последние годы тема — спорт и здоровый образ жизни. Что, на ваш взгляд, нужно сделать для развития спорта в Ярославле?

Большой спорт — это уровень субъекта Федерации, на уровень города отнесен массовый спорт. Основные усилия должны быть на вовлечение населения в занятия физкультурой. Здесь можно похвалить команду Владимира Слепцова, которая уже очень много сделала в этом направлении: лыжню на Волжской набережной, катки сделали. Это то, к чему нужно стремиться. Есть организационные вопросы к тому, как это сделано, но направление правильное.

Что касается «Шинника», то это спорт высших достижений, город не должен его финансировать. Вопрос его нужности и ненужности — это вопрос региона и спонсора. Если есть спонсоры, если область готова поддерживать, то пусть поддерживает. Задача города — вырастить здоровых ярославцев.

ИА REGNUM: Почти вечная тема уборки города и ремонта дорог. Что тут вы предложили бы сделать?

Я считаю принципиальным вопрос сохранения в собственности города предприятия, которое бы вместе с частными компаниями работало на этом рынке. Пока что есть МУП «САХ», он находится в плачевном состоянии, но он есть. Зачем он нужен? В первую очередь для безопасности. Когда мы говорим об уборке города и ремонте дорог, речь идёт об обеспечении жизнедеятельности города. Могут возникнуть разные ситуации: никто из частников не заявится на конкурс, бизнесмены пойдут на шантаж мэрии с требованием поднять расценки, кто-то из подрядчиков не справиться с объёмами и т.д. Вот тут, как никогда, и пригодится свое муниципальное предприятие. Второй момент — оставляя такое предприятие, город сам остаётся игроком на этом рынке, т. е. может на него влиять и самостоятельно зарабатывать.

МУП «САХ», скорее всего, уже не спасти. Но необходимо заново создать подобное предприятие. Технически оснащённое и экономически сильное муниципальное предприятие способно быть генеральным подрядчиком, что позволит городу почти полностью контролировать качество уборки. Опыт государственного предприятия «Ярдормост» оказался негативным лишь потому, что реальных экономических движений не последовало, все вопросы решались кулуарно. Фактически генеральный подрядчик стал распределителем субподрядов без конкурсов.

Что касается ремонта дорог, то нам никто и ничто не мешает сделать то же самое муниципальное предприятие игроком и на этом рынке. С ремонтом дорог мы уже набили шишек, ситуация здесь простая — нужно не принимать, не оплачивать некачественно выполненные работы. Сегодня есть сильный запрос на общественный контроль данной сферы. Его надо использовать максимально.

ИА REGNUM: Какова ваша программа по вопросам социальной политики города?

Город отвечает за содержание детсадов и школ, при том, что часть полномочий в этой сфере принадлежит области, часть — городу. От этой части надо отказываться. Думаю, что диалог с региональной властью по этому вопросу возможен, равно как и положительное решение. Нам это позволит сэкономить бюджетные средства. Плюс нужна некоторая оптимизация — объединение учреждений. Алексей Малютин пытался что-то подобное сделать, но это вызвало негатив, во многом обусловленный возможной личной заинтересованностью в результатах оптимизации. Однако сама идея была правильная. Нам нужно оптимизировать зарплаты, где-то объединять школы, причем не только спортивные, но и общеобразовательные. В Ярославле есть популярные, есть непопулярные школы. Может быть, непопулярные школы надо сделать филиалами школ популярных, чтобы педагогические коллективы транслировали свои методики преподавания на те школы, что не пользуются популярностью.

ИА REGNUM: Ваш взгляд на взаимоотношения мэрии и муниципалитета? Как должен происходить диалог исполнительной и представительной власти в городе?

Последние годы мы наблюдаем здесь интересную ситуацию. То депутаты критиковали Урлашова по поводу и без, то «на ура» принимали любые инициативы его преемников. Муниципалитет себя так вести не должен. Он должен ставить проблематику, давать объективную оценку власти — за хорошие вещи хвалить, негатив пресекать. Я сам был депутатом муниципалитета, был в исполнительной власти, есть представление о данной работе с обеих сторон. Как у вице-мэра у меня не было проблем с муниципалитетом. Я общался, обосновывал депутатам свои решения на цифрах, на конкретике. Работа с муниципалитетом должна вестись в профессиональном, а не партийном ключе. Я против политических реверансов исполнительной власти в пользу той или иной партии. Когда на муниципальном объекте, сделанном на бюджетном деньги, пишут, что он сделан при помощи партии «Единая Россия», — это неправильно. Так же, как неправильными были утверждения, что у нас в городе только одна партия «Гражданская Платформа» что-то делает.

ИА REGNUM: Позвольте ещё один вопрос. Какова будет ваша кадровая политика на посту мэра? Количество отставок и назначений в мэрии Ярославля за последние четыре года иначе как «кадровый хаос» или «кадровая чехарда» не назовёшь.

Кадровая чехарда — она наверху. Костяк мэрии, исполнительский, он практически не изменен. Внутренний кадровый потенциала мэрии очень высок. Если ставить сотрудникам мэрии правильные задачи и контролировать их исполнение, то, уверяю вас, мэрия вполне работоспособна. Что касается высших должностей, то для меня здесь главный критерий отбора — профессионализм. Считаю неправильным, когда на высшие должности в мэрии каждый новый руководитель города «подтягивает» своих людей. В мэрии есть множество специалистов, которые могут расти, занимать более высокие должности.