Черкесск, 2 февраля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В прошлом году в Карачаево-Черкесии произошло значительное увеличение числа фактов воровства электроэнергии. В МРСК Северного Кавказа посчитали, что по сравнению с 2015 годом выявленных случаев хищения стало на 40% больше. За год энергетики поймали за руку 1423 потребителя, которые украли более восьми миллионов киловатт-час электроэнергии на общую сумму более 14,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в компании.

Фред Барнард. Держи вора! 1875

По данным компании, потребителей-физлиц, незаконно воспользовавшихся светом, больше, чем юридических лиц. Так, в хищении был уличен 1321 житель республики, а организаций, примкнувших в расхитителям, за год было поймано 103. Однако сумма, на которую нажгли света юридические лица, более чем вдвое превышает ущерб, нанесенный простыми гражданами — 10,2 млн рублей против 4,6 соответственно.

Что касается географии расхитителей, то больше всего воруют в Карачаевском, Усть-Джегутинском и Прикубанском районах. Общая сумма ущерба, нанесенного в этих районах в результате несанкционированного подключения к сетям в обход приборов учета, составила свыше 12,7 млн рублей.

В наступившем году энергетики пообещали ужесточить меры против энерговоров. Регулярными рейдами, плановыми и внеплановыми проверками приборов учета электроэнергии в компании рассчитывают снизить число фактов хищения. Угрозой для недобросовестных пользователей должны стать и штрафы, которые придется платить в случае нарушения. Для физических лиц они составят 10−15 тысяч рублей, должностных лиц — 30−80 тысяч рублей, для юридических лиц — 100−200 тысяч рублей.

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Более 1300 жителям Карачаево-Черкесии пришлось сидеть в потемках

Как сообщало ИА REGNUM, три района республики — Карачаевский, Усть-Джегутинский и Прикубанский «прославились» наряду с Малокарачаевским районом наибольшим числом энерговоров и в 2015 году, когда было украдено света на сумму более 12 млн рублей.

Ситуацию с оплатой за энергоресурсы на Северном Кавказе уже не первый год называют самой проблемной в России. В целом по Российской Федерации показатель собираемости денег за потребленные услуги ЖКХ составляет почти 94%. А на Северном Кавказе он не дотягивает и до 80%.

Но среди субъектов СКФО ситуация в Карачаево-Черкесии выглядит еще не самой сложной. Так, уровень оплаты услуг ЖКХ в республике в октябре 2016 года составлял 89,6%. Для сравнения — в Ингушетии этот показатель в то время был равен всего 20%.

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