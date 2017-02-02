Москва, 2 февраля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В середине января рейтинг «Единой России» достиг 50,8% и остался на том же уровне в конце месяца (50,7%). Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Gorod-uspeha.com Флаг «Единой России»

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что главная причина роста рейтинга «Единой России» — итоги прошедшего Съезда партии.

«Основная причина роста рейтинга партии власти связана со Съездом «Единой России». Избрание новых руководящих органов, обсуждение реализации предвыборной программы Партии в рамках дискуссионных площадок — события, которые широко освещались в прессе и, безусловно, привлекли внимание избирателя», — считает политолог.

Павел Данилин также отметил, что немаловажным фактором является и постоянное присутствие «Единой России» в повестке деятельности Госдумы. «Партия поддерживает связь с избирателем, активно выступает с заявлениями, которые разъясняют суть, принимаемых законопроектов», — рассказал он.

На рост рейтинга, по словам политолога, также повлиял фактор дисциплины депутатов Госдумы, который «не может не вызвать одобрение избирателя». Здесь стоит напомнить, что сначала работы седьмого созыва Госдумы, при новом председателе нижней палаты парламента Вячеславе Володине, было принято немало инициатив, которые ужесточили распорядок работы депутатов. В частности, 21 октября парламентариям запретили голосовать друг за друга по доверенности, 16 ноября ввели штрафы за прогулы заседаний.

«Единая Россия» в отличие от других партий не расслабляется, продолжает активное участие в политической жизни, — продолжил Данилин. — Партии нужно просто работать также эффективно и сохранить связь с избирателем, чтобы он видел реальные дела».

В свою очередь Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов высказал мнение, что на рейтинг «Единой России» повлияла «новая система работы с гражданами в регионах».

«Единая Россия» действует как ответственная политическая сила, и последовательно формирует образ ответственной партии, подчеркнул политолог.

«У «Единой России» после получения конституционного большинства на выборах в сентябре, было три альтернативы. Первая — собственно почивать на лаврах и ничего не предпринимать с точки зрения своей роли в системе и с точки зрения конкретных проектов. Вторая — использовать свое доминирование для давления на оппонентов для создания долговременной системы политического господства в парламенте. И третья — идти по пути ответственности, оптимизации, улучшения качества законопроектной работы, причем в диалоге с оппозицией», — заявил Дмитрий Орлов, отметив, что партия выбрала третий путь.

«Естественно, граждане, оценивая и Думу, и деятельность самой партии, видят этот выбор, так что оценки, которые есть, вполне закономерны, — пояснил политолог. — Рейтинг партии уже сейчас достаточно высок. И реальная задача — сохранять его на достигнутом уровне. Для этого нужно сохранять образ эффективности, усиливать работу в регионах, чтобы коммуникация депутатов с гражданами стала более заметной. Для этого в ходе избирательных кампаний, например, губернаторских, нужно показывать, что партия является и участником политического процесса, и предлагает реальную программу, и предпринимает конкретные действия по улучшению жизни людей», — заявил Дмитрий Орлов.

Член экспертного совета «Института социально-экономических и политических исследований» Алексей Зудин считает, что рейтинг «Единой России» растет в связи с повышением открытости и выполнение предвыборных обещаний.

«Единая Россия» стала более открытой для избирателей, завил политолог, комментируя итоги опроса ВЦИОМ.

Рост рейтинга «Единой России» связан с существенными обновлениями в партии, произошедшими в последние годы, повышением открытости для избирателей.

«Партия «Единая Россия» стала первой политической силой, которая реализовала открытую модель предварительного голосования во всероссийском масштабе. Конечно, подобная открытость повышает уровень доверия к партии», — напомнил Алексей Зудин.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост рейтинга «Единой России», по словам политолога, стало выполнение предвыборных обещаний. «Партия активно реализует предвыборную программу, с которой она пришла на выборы и победила на них. Способность партии держать слово тоже является важным условием сохранения к ней позитивного отношения в общественном мнении», — сказал Алексей Зудин, отметив, что на рост рейтинга партии повлияло повышение рейтинга президента России Владимира Путина, с которым ассоциируется «Единая Россия».

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