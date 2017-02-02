Киев, 2 февраля, 2017, 13:27 — ИА Регнум. На Украине будет проведен референдум по вступлению страны в блок НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

«Четыре года назад только 16% поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас — 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа — я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО», — пообещал Порошенко.

Глава государства пообещал приложить максимум усилий, чтобы добиться членства Украины в НАТО, если эта идея будет поддержана народом на референдуме, поскольку Альянс является гарантом безопасности. «Я твердо убежден в том, что НАТО является единственной функционирующей организацией коллективной безопасности», — добавил Порошенко.

В то же время, как сообщает пресс-служба украинского правительства, 1 февраля Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2017 год».

«Этим документом мы не отрабатываем стандартную бюрократическую процедуру и не начинаем очередной этап министерских ежеквартальных отчетов, а создаем платформу для достижения Украиной стандартов НАТО», — сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Проект документа соответствует указу президента Украины «О Годовых национальных программах (ГНП) под эгидой Комиссии Украина — НАТО» (№ 547 от 7 декабря 2016 г.) и утвержденному Положению о разработке и оценке ГНП. Его разработка осуществлялась в соответствии с Планом приоритетных действий правительства Украины на 2016 г. в части обновления подходов к интеграции с НАТО, а также озвученной президентом Украины стратегической целью нашего государства на вступление в организацию Североатлантического договора. Программа на 2017 год включает в себя в частности вопросы реформирования сектора безопасности и обороны, а сама подготовка программы продолжалась под эгидой межведомственной Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Сторона Альянса высоко оценила усилия Украины в подготовке этого важного программного документа стратегического характера. «Принципиально важно, что нам удалось найти модальности корреляции Программы с соответствующими положениями таких документов стратегического планирования как Стратегия национальной безопасности, Военной доктрины, Стратегического оборонного бюллетеня Стратегии кибербезопасности, Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года и т.д.», — подчеркнула вице-премьер.

В свою очередь, 2 февраля чрезвычайный и полномочный посол Украины, старший консультант программы USAID «РАДА» Владимир Крыжанивский отметил, что в ближайшее время НАТО не будет размещать свои системы противоракетной обороны на Украине, пишет «Обозреватель».

»Во-первых, речь пока не шла ни о каких-то стратегических соглашениях, а просто о консультациях по поводу размещения в Европе системы ПРО США и НАТО. Но альянс будет действовать с оглядкой на Россию. Поэтому не стоит ожидать резких шагов. В контексте Украины же идея с ПРО, скорее всего, будет отложена в долгий ящик. По крайней мере, пока не прояснится позиция Штатов относительно Украины», — рассказал Крыжанивский.

«Идея с референдумом о вступлении в НАТО — это показатель того, что пацанам совсем уже нечего вбрасывать в сатанеющее от кризиса общество», — комментирует политический эксперт Андрей Манчук. «Понятно, что сейчас они могут нарисовать на таком референдуме любой результат. Но перспектива членства в военном блоке никогда не пользовалась на Украине большой популярностью — выгоды тут никакой, и за это топили только профессиональные патриоты. К тому же, все понимают, что это второй сезон баек на тему безвиза, и ни в какое НАТО нищую воюющую страну не возьмут. Смешной такой блеф. Но он явно говорит о том, что на Банковой и Грушевского сейчас не до смеха», — резюмировал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на июль 2016 года вступление Украины в НАТО поддерживало 38,1% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел Институт социологии Национальной академии наук Украины с 13 июня по 4 июля среди совершеннолетнего населения Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

На вопрос, как вы относитесь к вступлению Украины в НАТО, 38,4% респондентов ответили, что относятся скорее негативно. При этом 38,1% опрошенных относятся скорее позитивно, а 23,5% затруднились ответить на поставленный вопрос. Также респондентам задали вопрос, как они относятся к вступлению Украины в ЕС. При этом 48% опрошенных ответили, что относятся скорее позитивно, 29,5% — скорее негативно, 22,5% затруднились ответить.

Напомним, в 2014 году украинский парламент утвердил военную доктрину, которая предусматривает переход ВСУ на натовские стандарты и сближение с Альянсом. В частности к 2020 году Украина планирует обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами Альянса. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Порошенко была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО «по оборонно-техническому сотрудничеству».