Ярославль, 2 февраля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Лидер фракции КПРФ в Ярославской областной думе в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал отставку председателя облизбиркома Олега Килипченко «рейдерским захватом».

Александр Воробьев

«Я думаю, что это рейдерский захват областной избирательной комиссии местной властью. Впереди не только губернаторские выборы, но и выборы в муниципалитет города Ярославля. И если с губернаторскими выборами процесс более или менее понятен, то за выборы в муниципалитет власть боится. Она хочет держать под контролем не только сами выборы, но и их результат. В этом прослеживаются интересы в большей степени местной власти. Ей нужен полностью подконтрольный человек, и такой человек в избирательной комиссии есть. Мы возвращаемся к тем временам, которые уже были, и на которые ярославцы отреагировали протестным голосованием. Килипченко закон знает и закон соблюдает, и к нему у нас претензий не было. Зачем его менять? Я думаю, только для того, чтобы закон отодвинуть в сторону. Это может привести к дестабилизации не только в городе Ярославле, но и в Ярославской области. Это уже было. Наивно думать, что ярославцы не заметят нарушений на выборах», — высказал свое мнение председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Килипченко написал заявление об отставке по собственному желанию, пояснив, что не может далее работать в сложившейся обстановке.