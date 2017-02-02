Сеул, 2 февраля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис в своем первом публичном выступлении подверг критике Северную Корею за провокационные действия, которые потребуют новых консультация с Японией и Южной Кореей, сообщает Associated Press.

Rita Willaert Северная Корея

Мэттис заявил, что ему необходимо проконсультироваться с его японскими и южнокорейскими коллегами, что будет возможно сделать во время его поездки. В частности, министр обороны постарается выяснить, какие дополнительные шаги могут предпринять Соединенные Штаты для противостояния ядерной и ракетной угрозе со стороны Пхеньяна.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис находится с визитом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После Южной Кореи он посетит Японию. Данная поездка является первым официальным визитом Мэттиса и призвана подчеркнуть приверженность США своим обязательствам по отношению к союзникам Вашингтона в Азии.