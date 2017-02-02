Краснодар, 2 февраля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В 2017 году Краснодарский край будет отмечать 80-й юбилей образования региона и 225-летие начала освоения казаками кубанских земель. Праздник собираются устроить грандиозный, причем, как подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев, мероприятие должно быть «не спущенное сверху», но созданное сами жителями, а власти в этом помогут. Как было заявлено на заседание краевого оргкомитета по подготовке и проведению празднеств, тематические, торжественные мероприятия должны пройти в каждом муниципалитете. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации 2 февраля.

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Кроме того, в каждом городе и районе к 80-летию Кубани будет заложен парк или сквер. Реализовать эту задумку планируется совместно с жителями.

«Надеюсь, что главы найдут участки, где молодежь посадит по дереву, и появится сквер или парк, который будет гордостью всего муниципалитета», — отметил Вениамин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Первышов уже дал поручение подобрать подходящую для этих целей территорию в кубанской столице.

Все праздничные мероприятия, приуроченные к этим двум важным датам в жизни края, должны стартовать уже в феврале. Первым крупным событием, где нужно громко заявить о 80-летии Краснодарского края, должен стать Российский инвестиционный форум в Сочи, отметил губернатор.

Также, по словам Кондратьва, необходимо вспомнить ветеранов, рассказать о тех людях, которые сейчас трудятся на благо Кубани. На это, в частности, направлена одна из масштабных акций по присвоению выдающимся деятелям края титула «Имя Кубани». Поисково-просветительская экспедиция под таким названием стартовала в прошлом году и продолжается в наступившем. Завершится экспедиция большим портретным шествием в честь ушедших героев, а известные современники, получившие признание сегодня, встретятся с молодежью.

Основные празднования 80-летия образования Краснодарского края и 225-й годовщины с начала освоения казаками кубанских земель пройдут, предположительно, 8 сентября. В каждом муниципальном образовании на этот день запланируют культурно-развлекательные программы и концерты. Подбирается площадка под организацию общекраевого праздника.