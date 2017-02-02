Тула, 2 февраля, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Ровно год исполняется сегодня, 2 февраля, с того момента, как руководителем Тульской области был назначен Алексей Дюмин — тогда заместитель министра обороны РФ. ИА REGNUM предлагает читателям вспомнить, в каком виде новый глава принял Тульский регион, и что удалось сделать за эти 365 дней.

Марина Захарова ИА REGNUM Главная площадь Тулы

С августа 2011 года до 2 февраля 2016-го Тульской областью руководил Владимир Груздев — бизнесмен, до назначения губернатором являвшийся депутатом Государственной думы. Он сменил на посту главы области Вячеслава Дудку, который ушел по собственному желанию, но вскоре стал обвиняемым по делу о получении взятки.

Груздев оставил о себе у туляков добрые воспоминания: к губернатору в регионе действительно относились неплохо. Ставку он делал на развитие бизнеса, в том числе малого и среднего, и это принесло свои результаты. За четыре с половиной года регион по уровню привлекательности для инвесторов вышел в лидеры. Руководство страны также не оставило без внимания работу Владимиру Груздева. Недавно Владимир Путин наградил бывшего губернатора орденом Александра Невского «за социально-экономическое развитие региона и добросовестный труд».

Отставка Груздева (официально по собственному желанию) не была сюрпризом: подходил срок переизбрания, и в регионе давно циркулировали слухи о том, что Груздев на посту не останется. Неожиданным эксперты тогда называли решение Владимира Путина назначить на пост исполняющего обязанности 43-летнего Алексея Дюмина — Героя России, буквально за месяц до этого получившего должность заместителя министра обороны. Неожиданным, но логичным в свете заявлений об усилении сферы ОПК: в Тульской области сосредоточены крупнейшие предприятия отрасли.

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Сразу после назначения наблюдатели сошлись во мнении, что, хотя Дюмин — варяг, проблем с выборами (а прямые губернаторские выборы в регионе проводились впервые за 15 лет) у него не будет. Так и вышло. В сентябре Алексей Дюмин избавился от приставки «врио»: на руку новому губернатору сыграли и мощная поддержка федеральной власти, и активная работа в регионе — в результате за него проголосовали более 84% жителей области при явке в 45,5%.

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Алексей Дюмин вступил в должность губернатора Тульской области

Сразу после своего приезда в регион в начале февраля Дюмин обозначил основные направления работы — развитие медицины, образования, решение жилищных проблем (вопрос расселения ветхого жилья был особо подчеркнут президентом) и, конечно, развитие оборонной отрасли. При этом он не стал кардинально менять состав правительства региона, оставив на постах многих из тех, кто работал в команде его предшественника.

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С февраля 2016-го в регионе стартовала работа над проектом программы социально-экономического развития региона до 2021 года, причем к ней привлекались не только эксперты, но и простые жители, которые могли поделиться своими идеями на специально созданном сайте. Тогда же началась реализация проекта по восстановлению в регионе Суворовского училища, расформированного в 1960 году. Первых курсантов заведение принято уже в сентябре 2016-го, а на открытие приезжал президент Владимир Путин.

Возможность продемонстрировать свои способности в решении конкретных проблем Алексею Дюмину представилась уже в марте. Через полтора месяца после назначения Дюмина регион оказался в центре внимания федеральных СМИ. В поселке Плеханово, в черте областного центра, где еще с 1960-х годов поселилась цыганская община, произошли массовые беспорядки. Толчком к скандалу послужила авария на газопроводе при попытке незаконно подключить к газу один из домов. В результате поселок остался без газа и тепла. Когда же газовики приехали, чтобы устранить не исправность, толпа местных жителей не подпустила их к месту аварии. Поселок оцепил ОМОН, противостояние цыганской общины с властями длилось почти двое суток.

В Туле авария на газопроводе привела к беспорядкам

В тульском Плеханово снесли все цыганские самострои

Эта ситуация выявила гораздо более глубокую проблему, на которую власти долгие годы просто закрывали глаза — оказалось, что более сотни домов, возведенных на территории поселка представителями цыганской общины, являются самостроями. Решение вопроса удалось сдвинуть с мертвой точки только летом, после длительных переговоров городских властей с представителями общины. В результате более сотни домов было снесено по решению суда. На данный момент, по свидетельству полиции, ситуация в Плеханово практически урегулирована, полностью же решить проблему здесь обещают в этом году.

В числе достижений Алексея Дюмина на посту главы региона можно отметить активные меры по развитию местных предприятий — так, после вмешательства губернатора помощь получили Ефремовский завод синтетического каучука, где удалось избежать массовых сокращений, Белевский «Трансмаш», ТНИТИ, «Туламашзавод». «Тулачермет» получил кредит для строительства нового сталелитейного производства. Безусловно, новый импульс получил и ОПК: благодаря главе региона решился вопрос оплаты гособоронзаказа для тульских предприятий.

Подписаны соглашения о сотрудничестве с «Газпромом» и «Роснефтью». Глава региона также продолжает политику своего предшественника по развитию инвестиционной привлекательности региона. Еще в должности исполняющего обязанности Дюмин занялся продвижением проекта особой экономической зоны «Узловая», на основе уже существующего там индустриального парка — весной проект был поддержан на федеральном уровне. На данный момент четыре проекта получили статус полноценных резидентов ОЭЗ «Узловая».

В целом, по предварительным итогам 2016 года, валовый региональный продукт Тульской области превысил 500 млрд рублей, промышленное производство прибавило более 12%. Аграрный комплекс региона в 2016 году также показал отличные результаты, хотя осенью возникли сложности с уборкой: из-за погодных условий было потеряно около 5% урожая, региональный Минсельхоз объявил даже режим ЧС.

В Тульской области введен режим ЧС из-за гибели урожая

Также еще на посту исполняющего обязанности Алексей Дюмин занялся наведением порядка в одной из самых, пожалуй, проблемных сфер — не только для Тульской области — в жилищно-коммунальном хозяйстве. Первым шагом в этом направлении стало составление рейтинга управляющих компаний. Глава региона потребовал усилить контроль и со стороны Госжилинспекции, и это уже дало некоторые результаты: число жалоб жителей на действия УК за последние месяцы значительно сократилось.

В Тульской области разработают стандарт жилищно-коммунальных услуг

Для решения вопросов благоустройства был создан фонд развития Тульской области «Перспектива»: деньги на реализацию проектов, важных для муниципалитетов, привлекаются за счет бизнеса.

Неожиданно пристальное внимание со стороны Алексея Дюмина получила сфера культуры и развития туризма в регионе. Например, летом прошлого года в Туле по инициатив губернатора был запущен проект «Лето в парках», получил развитие проект «Русские усадьбы», тульские музеи обзавелись новыми экспозициями. Именно Алексей Дюмин стал инициатором проведения в Ясной поляне нового театрального фестиваля — он получил название «Толстой Weekend» и с успехом прошел в сентябре. Теперь мероприятие планируют сделать ежегодным.

Суворовское училище стало далеко не последним проектом команды Алексея Дюмина в сфере образования. Так, в Туле открылся первый детский технопарк «Кванториум», в сотрудничестве с Ростехом. Сегодня в регионе уже два таких технопарка. Обсуждается возможность создания креативного индустриального кластера на базе завода «Октава». Еще одной инициативой губернатора стало создание «клуба стобалльников» — для кадрового резерва региона.

Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Туле

В числе вопросов, которые только предстоит решить Алексею Дюмину — это и состояние жилищно-коммунальной сферы, которое остается сложным, и ситуация с демографией (сегодня Тульская область — в числе аутсайдеров по рождаемости), и проблемы здравоохранения.

«С февраля Дюмин только осматривался в роли губернатора. Пока трудно сказать точно, что из задуманного в его Программе развития области реализуется, а что буксует. Кризисные явления в экономике России все же дошли и до глубинки. Тормозится в развитии сельское хозяйство, растет в районах безработица. Именно на этом сейчас надо быть сконцентрированным в своей работе губернатору. Программа программой, а жизнь приносит иные направления развития», — заявил в декабре ИА REGNUM доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин.