Москва, 2 февраля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Результаты расследования дела о координации Apple цен на IPhone Федеральная антимонопольная служба объявит в I квартале 2017 года. Мировое соглашение с компанией возможно. Об этом сегодня, 2 февраля, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский на пресс-конференции в ТАСС.

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«Мы для всех оставляем открытые двери, чтобы воспользоваться возможностью количественного смягчения. Если нет, то нет, конечно. Результаты объявим в марте — ну максимум, в первом квартале. Но точно не на майских праздниках», — сказал он.

Как пояснил Цариковский, ФАС всегда готова к мировому соглашению, если компания признала вину и устранила нарушения.

По его словам, «проверку ценообразования на IPhone 7 ФАС РФ завершит до конца февраля».

«Мы для всех оставляем открытые двери, чтобы воспользоваться возможностью количественного смягчения. Результаты объявим в марте — ну максимум, в первом квартале», — уточнил Цариковский.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании Apple по факту координации цен у продавцов смартфонов iPhone на российском рынке. Было возбуждено дело в отношении группы лиц в составе ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc».

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