Ленинградская область, 2 февраля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Практические занятия проводят курсанты школы снайперов Западного военного округа (ЗВО) на полигонах в Ленинградской области, сообщила 2 февраля пресс-служба ЗВО.

Mil.ru Снайпер в костюме «Леший» (кадр телеканала «Звезда")

В ходе занятий будущие снайперы учатся стрельбе из современных снайперских винтовок АСВК и СВ-98 в любую погоду и любое время суток, отрабатывают навыки ведения разведки и маскировки на местности. Занятия проводятся с использованием маскировочного костюма «Леший», обеспечивающего повышенную скрытность на местности.

«В учебном процессе планируется активно применять игровые приемы обучения, в частности «снайперские дуэли», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Завершив обучение в школе снайперов, военнослужащие вернутся в свои подразделения и уже в качестве инструкторов будут обучать сослуживцев снайперскому искусству.