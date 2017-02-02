Сочи, Краснодарский край, 2 февраля, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае суд решит дальнейшую судьбу жителя Сочи, развращавшего малолетнюю девочку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 2 февраля, за совершение насильственных сексуального характера в отношении несовершеннолетней ему грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

(сс) Суд

Объектом сексуальных домогательств злоумышленника стала шестилетняя дочь его сожительницы. Пока женщины не было дома, мужчина совершал в отношении ребенка иные действия сексуального характера, причем делал это неоднократно. Преступление он совершал летом 2015 года. О произошедшем девочка рассказала матери спустя время. Женщина сразу же написала заявление в полицию.

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В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM в январе текущего года на Кубани за сексуальное насилие над собственной дочерью, которому они подвергали ребенка в течение нескольких лет, были осуждены супруги — уроженцы Пермского края. Обвинение горе-родителям было предъявлено сразу по четырем статьям УК РФ. В общей сложности за решеткой им предстоит провести 35 лет.