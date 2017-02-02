Курск, 2 февраля, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Курске местная жительница подозревается в причинении физических страданий путем систематического нанесения побоев своему малолетнему сыну. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Pravoslavie.ru Сбор доказательств

По версии следствия, женщина живет в областном центре с сожителем и 10-летним сыном, регулярно злоупотребляет алкоголем, не работает и не занимается воспитанием ребенка. С апреля по ноябрь 2016 года мать за мелкие бытовые проступки постоянно истязала своего сына и избивала его. Об этом известно органам опеки и попечительства, которые и сообщили в правоохранительные органы о преступлении.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и сбор доказательственной базы.