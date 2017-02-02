Ярославль, 2 февраля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. На государственную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области» было выделено 6 миллиардов 894 миллиона рублей, но в целом исполнение ее составило 5 миллиардов 929 рублей или 86%. Информация об этом была озвучена ИА REGNUM узнал на заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Ярославской областной думы.

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Государственная программа «Развития дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области» реализовывалась в 2016 году в рамках четырех подпрограмм: областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области», областная целевая программа «Развитие транспортной системы Ярославской области», ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области и ведомственная целевая программа «Транспортное обеспечение населения Ярославской области».

«Основным фактором, оказавшим отрицательное влияние на ход реализации программ стала большая кредиторская задолженность. Больше всего это повлияло на исполнение подпрограмм по дорожному хозяйству. При общем финансирование на 2016 год в 3 миллиарда 977 миллионов рублей, наличие кредиторской задолженности существенного сократило объем свободных лимитов» — сказал, выступая перед депутатами, директор департамента транспорта Правительства Ярославской области Евгений Ильичев.

На реализацию программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» было выделено 844 миллиона рублей, из них 365 миллионов из федерального бюджета. Объем выполненных и оплаченных работ составил 475 миллионов рублей, из них 178 миллионов пошло на оплату кредиторской задолженности 2015 года. Планировали построить и реконструировать 16,5 километров дорог, но выполнить задуманное в полном плане не удалось. Не реконструировали 4,9 километра дорог — а именно участок дороги «Ярославль-Углич».

Причину этого чиновники Правительства области видят в позднем заключении контракта с государственным предприятием «Ярдормост» из-за того, что один из участников конкурса оспорил его итоги. Контракт потом все-таки был заключен в октябре 2016 года, но сроки исполнения работ были нарушены. Строительство и реконструкция остальных дорог в Ярославле, Рыбинске, Борисоглебском, Большесельском районах было выполнено. Этим занимались муниципальные власти.

В рамках ведомственной ЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» были предусмотрено выделение средств в размере 4 миллиарда 396 миллионов рублей, из которых 603 миллиона — кредиторская задолженность за 2015 год. Исполнение программы составило 3 миллиарда 778 миллионов рублей, кредиторская задолженность на начало 2017 года составила 432 миллиона рублей. Погасить ее планируют в 1−2 квартале этого года.

Также в регионе было отремонтировано 375 тысяч квадратных метров на ремонт дворовых территории подъездов к ним, 110 километров дорог. На 30 километров дорог выполнен ремонт верхнего слоя покрытия.

Отметим, что в предварительном отчете об исполнении бюджета 2016 года, ранее опубликованном Ярославской областной думой на основе данных депфина, значился другой процент исполнения программы — 66,1%.