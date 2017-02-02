Ханчжоу, Китай, 2 февраля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Спасатели, работающие на месте обрушения четырех пятиэтажных зданий в провинции Чжэцзян, подтвердили гибель двоих местных жителей. Тела жертв были извлечены из-под завалов. По информации спасателей, под завалами еще могут оставаться не менее 7 человек.

Ben_Kerckx Завалы разрушенного здания

Разбор завалов ведется вручную — спасатели не оставляют надежду на то, что кто-то из жильцов мог выжить в момент катастрофы. Пропавших граждан ищут с помощью специальных собак. Спасатели опасаются обрушения соседних зданий, которые также серьезно повреждены, пишет «Синьхуа».

Обрушение зданий произошло 2 февраля примерно в 8:05 по местному времени. В настоящее время на месте обрушения трех зданий развернут мобильный штаб спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, под руинами обрушившихся строений могли быть 9 человек.