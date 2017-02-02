Анкара, 2 февраля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель находится с официальным визитом в Анкаре впервые после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Во время своего двухдневного визита Меркель проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом. Она также встретится с представителями оппозиционных партий, утверждают официальные лица ФРГ.

Как ожидается, на повестке дня будут вопросы, связанные с миграционной сделкой между Турцией и ЕС, сотрудничеством в борьбе против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие темы.

Напомним, охлаждение в отношениях между двумя союзниками по НАТО произошло после жесткого подавления неудачного государственного переворота в Турции, произошедшего 16 июля. В результате путча были арестованы или лишились своих должностей более 100 тыс. человек.