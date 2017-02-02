Минск, 2 февраля, 2017, 12:09 — ИА Регнум.



Саломон де Брей. Близнецы Клара и Альберт де Брей. 1646

Белорусский режим панически боится сравнения тех процессов, которые происходят в Беларуси, с теми, что происходят на той территории Украины, которую захватила в результате государственного переворота необандеровская хунта во главе с Порошенко. Чтобы белорусские граждане не читали об этом информацию и не думали о множестве черт сходства, которые все больше и больше проявляют себя в действиях официального Минска и Киева, власти республики пошли на ничем не мотивированный с точки зрения права арест трех политологов-журналистов.

Однако тактика запугивания не сработала. Белорусской теме все больше стали уделять внимание не только печатные и электронные СМИ, но и телевизионные каналы: практически ни одна неделя за последние полтора месяца не обходится без выпуска телепередачи по белорусской тематике то на одном, то на другом федеральном телеканале. И это правильно — слишком долго в России не уделяли внимания тем негативным и опасным процессам формирования в республике новой национальной идентичности на основе агрессивного национализма, который, как показывает печальный украинский опыт, идет рука об руку с пещерной русофобией.

На днях появился еще один повод заявить о сходстве белорусского и украинского режимов — в Беларуси стали закрывать российские сайты, в частности «Спутник и погром». Да, сайт неоднозначный. Иногда — провокационный. Но в этом и заключается свобода СМИ, свобода слова, — чтобы находить аргументы в диалоге с любым оппонентом, любым человеком, который занимает другую мировоззренческую позицию. Это требует профессионалов, специалистов. Только так можно выиграть борьбу за умы людей.

Поэтому, несмотря на всю провокационность сайта «СиП», — никто в России и не думает его закрывать. Пусть люди сами думают, дискутируют и принимают решение — ходить на этот сайт, читать его, соглашаться с тем, что там пишется, или нет. При таком подходе решение принимает само общество. И власть, доверяя обществу, демонстрирует тем самым свою силу. В результате такого сложного и не всегда лицеприятного процесса и происходит то, чего всегда не хватало русской цивилизации и государству — формирование гражданского общества.

Что же мы имеем как на Украине, так теперь и в Беларуси? А мы имеем то, что эти режимы не могут в свободной дискуссии защитить те позиции, которые они занимают по всему спектру внутренней, внешней, политической и экономической проблематики. Ни государственные мужи не могут рационально, аргументированно озвучить свои мысли и позиции, ни провластные эксперты. Поэтому, чтобы не выглядеть на фоне своих российских оппонентов уныло, вместо диалога выбирается один путь — закрытие информационного пространства.

То, что это путь поражения, — доказал еще Советский Союз, глушилки которого так и не смогли справиться с потоком информации из-за «бугра». В информационном пространстве запреты бессмысленны, особенно сегодня. Победить можно только, имея стройную, четкую, логически выверенную, продуманную систему аргументации, но если ее нет — тогда и следуют запреты, чтобы скрыть собственную политическую, экспертную импотенцию.

Поэтому не случайно на необандеровской Украине стали составлять черные списки оппонентов и закрывать неугодные режиму сайты. Как говорится, нет у них «методов против Кости Сапрыкина». К сожалению, с недавнего времени к такой пещерной практике скатилась и Беларусь, министерство информации которой развязало грязную кампанию шельмования в СМИ журналистов-политологов, которая закончилась их арестом.

Однако этого оказалось мало, и под удар начали попадать российские экспертные сайты. Кроме уже упоминавшегося «СиП», скоро на территории Беларуси по надуманным наветам националистов-русофобов могут запретить достаточно известные в России экспертные площадки: информационно-аналитический портал «Империя», информационно-аналитическое издание Фонда стратегической перспективы «Столетие» и сайт консервативной политической мысли «Русская идея».

Таким образом, белорусский Мининформ пошел по стопам СБУ, точь в точь повторяя необандеровский опыт расправы с инакомыслящими в информационном пространстве. К сожалению, сейчас в «братских окраинах» под разжигание межнациональной розни, дестабилизацию и раскол общества можно подвести все, что угодно, что делается и пишется на российских экспертных площадках. При этом те потоки русофобии на Украине и те пока ручейки русофобии в белорусском информационном пространстве остаются полностью безнаказанными со стороны властей.

Тем самым агрессивным националистам и русофобам всех мастей Киев и Минск дает вполне понятный и хорошо прочитываемый карт-бланш по шельмованию и закрытию тех информационных источников, с которыми провластные эксперты не могут справиться по простым и понятным причинам — отсутствие системного образования, низкая профессиональная квалификация и так далее. Однако авторы этих инициатив в Киеве и Минске забыли одну простую и древнюю как мир истину — «книги сжечь можно, идеи — никогда».