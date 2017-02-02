Анкара, 2 февраля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершает официальный визит в Турцию.

Alexander.kurz Ангела Меркель

Глава немецкого правительства проведет переговоры с турецким руководством, которые для обеих сторон не обещают стать легкими. Ранее Берлин выступил с резкой критикой Анкары в отношении арестов десятков тысяч оппозиционеров, журналистов, прокуроров и рядовых граждан, военных, закрытия оппозиционных СМИ, которых обвиняют в организации мятежа.

Турция публично игнорирует такую критику. Более того, под вопросом и судьба соглашения между Брюсселем и Анкарой по беженцам из-за отсрочки переговоров по интеграции Турции в ЕС. Плюс к этому Сирия, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с ИГИЛ (структура, запрещенная в России) и мнение Анкары в том, что Берлин «не удаляет должного внимания в борьбе с международным терроризмом».

Немецкие эксперты считают, что для достижения соглашения хотя бы по одному вопросу одного тура межправительственных переговоров будет недостаточно. Добавим к этому и то, что недавно 40 турецких офицеров попросили в ФРГ политическое убежище по причине возможного преследования на родине. В отношениях двух стран есть и такие раздражители, как конфликт между турецкими властями и курдами, признание Германией Геноцида армян 1915 года, визовый режим для турок в ЕС. Немцы могут беспрепятственно ездить в Турцию, в то время как туркам для поездок в ФРГ необходима виза.

Анкара стала отдаляться от Берлина, теряя перспективу стать членом Европейского союза. Не случайно премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман заявил, что «не хотел бы оказаться на месте Меркель», особенно сейчас, когда президент США Дональд Трамп готовит свое ближневосточное досье и никто не знает, нужен ли Вашингтону альянс Берлина и Анкары.