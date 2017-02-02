Москва, 2 февраля, 2017, 12:07 — ИА Регнум. В России услуга сохранения абонентского номера при переходе от одного сотового оператора к другому (MNP) продолжает набирать популярность. На сегодняшний день количество перенесенных номеров в России превысило 5 миллионов, количество заявок на перенос номера превысило 8 миллионов, сообщили в Минкомсвязи РФ.

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Всего за 2016 год было перенесено 2,29 миллиона номеров, что в среднем ежемесячно составляет более 190 тысяч перенесенных номеров. По сравнению с 2015 годом количество перенесенных номеров увеличилось на 42,5%.

В 2015 году граждане России перенесли около 1,61 миллиона номеров, что в среднем ежемесячно составляло более 134 тысячи номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, сохранения абонентского номера при переходе от одного оператора к другому (MNP) в сетях подвижной радиотелефонной связи действует в России с 1 декабря 2013 года в соответствии с законом «О внесении изменений в ФЗ «О связи» и ст. 33 333 и 33 334 ч.2 Налогового кодекса РФ».