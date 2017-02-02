Омск, 2 февраля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Масштабный ремонт дорог в Омске начнется в мае, после завершения всех необходимых для определения подрядчиков конкурентных процедур, заявил мэр города Вячеслав Двораковский.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в текущем году на ремонт дорог в областном центре будет направлено не менее 1 миллиарда рублей. Градоначальник заверил, что необходимые мероприятия будут проведены в сжатые сроки, при этом «за качеством ремонта будет обеспечен строжайший контроль».

«В прошлом году мы отремонтировали более 10% площади дорог Омска с твердым покрытием. Затратили на это 1,3 миллиарда рублей, которые получили, в том числе, из федерального и регионального дорожных фондов. В текущем году на эти цели мы планируем направить не менее одного миллиарда рублей. Потенциальные подрядчики, насколько я знаю, уже готовятся: покупают необходимую специализированную технику, делают запасы качественных материалов. По опыту они знают, что спрос с них будет самый жесткий. Так было в прошлом году, так будет и в этом», — прокомментировал Вячеслав Двораковский.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, тема ремонта дорог для омичей является очень важной. В прошлом году состояние дорог в городе оценили как катастрофическое, с чем согласились и сами власти. Точка невозврата была пройдена в апреле 2016 года, когда на традиционной прямой линии с президентом РФ первым вопросом, который задали главе государства Владимиру Путину, стал именно вопрос ужасного состояния омских дорог.

После этого местные чиновники пообещали решить проблему в максимально возможные сроки. К 300-летию Омска (к августу 2016 года) в областном центре привели в порядок 21 дорогу.

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