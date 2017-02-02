Пенза, 2 февраля, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Пензе восстановлено теплоснабжение жилых домов, прерванное из-за прорыва теплотрассы, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Kg.mirtv.ru Батарея отопления

Работы по восстановлению теплоснабжения выполнены в полном объеме, тепло подается в 206 жилых домов, ранее оставшихся без тепла.

Каскад аварий на теплосетях Пензы начался после того, как 26 января на пензенской ТЭЦ-1 произошло обрушение кровли. В результате аварии погиб один человек. Также авария на ТЭЦ-1 повлекла за собой четыре прорыва на магистральных теплосетях города, что, в свою очередь, повлекло более мелкие аварии на теплосетях.

В итоге без теплоснабжения остались порядка 75 тысяч человек. Коммунальщики в спешном порядке стали ликвидировать последствия аварий.