Москва, 2 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Повторный этап написания итогового сочинения (изложения) для школьников прошёл в рабочем режиме. В дополнительный срок 1 февраля итоговое сочинение написали более 20 тыс. человек из 84 субъектов РФ, а также в российских образовательных организациях расположенных за пределами страны. Изложение писали около 1 тыс. человек.

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Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах определены пять основных направлений тем сочинений в 2016—2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Результатом итогового сочинения может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников текущего года успешное написание сочинения является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации.

Для обучающихся, получивших за итоговое сочинение неудовлетворительный результат — «незачет», не явившихся на итоговое сочинение (изложение) или не завершивших его написание по уважительным причинам предусмотрен еще один дополнительный срок написания сочинения — 3 мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство выпускников 2017 года уже успешно написали сочинение в основной срок 7 декабря 2016 года. В этот день сочинение писали 618 тысяч участников, порядка 98% выпускников получили за сочинение «зачет».

Напомним, темами итогового сочинения в 2015—2016 гг. были — «Время», «Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы». Результат работы оценивался по шкале «зачтено» — «не зачтено».