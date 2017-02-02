Москва, 2 февраля, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В московском метрополитене под колеса поезда упала женщина. Полученные травмы оказались смертельными, передает 2 февраля радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Инцидент, произошедший на станции «Алтуфьево», привел к приостановке движения на «серой» ветке. Так, в 10:05 об увеличении интервалов движения на северном участке линии сообщалось в твиттере подземки. Было указано, что причина — в происшествии с пассажиром.

В 10:40 движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской вошло в график. Обстоятельства ЧП выясняются.