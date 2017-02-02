Москва, 2 февраля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 28 января, свидетельствует о настрое американской стороны на совместную работу в деловой манере, без фобий и в обоюдных интересах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко на круглом столе в Совете Федерации, посвященном российско-американским отношениям при новой администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Она (беседа по телефону между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 28 января) продолжалась 45 минут, получилась очень насыщенной по охвату тем, и главное — конструктивной и теплой по атмосфере. С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах», — заявил Борисенко.

«Такой настрой заметен и в контактах с сотрудниками Трампа. В последние годы президентства Барака Обамы мы от этого почти отвыкли», — подчеркнул он.

Выбор в пользу конфронтации был сделан именно администрацией Обамы, которая с 2014 года стала проводить линию на системное сдерживание России, отметил Борисенко. Это включало целый ряд недружественных и даже откровенно враждебных действий, в том числе ограничение двусторонних контактов и введение санкций, под которыми, в общей сложности, в настоящее время находится 172 гражданина и 350 российских компаний, банков и организаций РФ, напомнил представитель МИД.

При этом «разрушение фундамента для взаимодействия» началось еще раньше — с 2012 года, констатировал он, добавив, что российская сторона никогда не была инициаторами шагов, подрывающих диалог с США.

«Можно вспомнить как еще до украинского кризиса в США приняли одиозный закон имени Сергея Магнитского, пытались дискредитировать Олимпиаду в Сочи. Ещё раньше развернули настоящую охоту на российских граждан по всему миру, как в случае с Виктором Бутом и Константином Ярошенко», — напомнил директор департамента МИД.

«Это было связано с концептуальной проблемой — в вашингтонском истеблишменте никак не хотели признать Россию в качестве равного партнера, с мнением которого следует считаться. Более того, усмотрели серьезный вызов в укреплении российских позиций на международной арене, и потому стали активно использовать против нас инструменты давления», — заявил Борисенко.