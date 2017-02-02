Москва, 2 февраля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил, что телефонные переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом 28 января прошли в деловой манере.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января 2017 г. состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Лидеры 2-х государств обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, ядерную программу Ирана и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

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