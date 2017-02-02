Москва, 2 февраля, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Представленные в СМИ выводы кредитных бюро о состоянии рынка ипотеки в России являются некорректными. С таким заявлением выступило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

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«Данные кредитных бюро не отражают всей картины ипотечного рынка, а представляют только срез информации, которую в бюро кредитных историй передают банки-партнеры», — говорится я в официальном заявлении АИЖК.

Как отметили в АИЖК, данные ЦБ РФ свидетельствуют о том, что качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне. Доля задолженности без просроченных платежей устойчиво превышает 93%. Длительная просрочка (более 90 дней) снижается по сравнении с пиковыми значениями начала 2016 года.

Объем просрочки более 90 дней по ипотечным кредитам на 1 декабря 2016 года по сравнению с началом года составил 125,7 млрд рублей. Пик роста просрочки наблюдался в мае, когда она достигла 131,4 млрд рублей.

Доля просроченных ипотечных кредитов не превышает 2,8% от общего ипотечного портфеля. В то же время, в 2010 году доля просроченных платежей превышала 7%.

В агентстве также отметили, что в 2016 году ипотечный портфель банков увеличился на 11%, а объемы выдачи ипотеки — на 27%.

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