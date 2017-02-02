Барнаул, 2 февраля, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Октябрьском районном суде Барнаула накануне приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших руководителей АРФ ОАО «Россельхозбанк», а также бывшего руководителя Ассоциация сельхозтоваропроизводителей и сельхозтоваропереработчиков «Изумрудная страна» и ее сотрудников. Как сообщают «Вести-Алтай», в качестве подсудимых на процессе — экс-директор регионального отделения «Россельхозбанка» Евгений Роговский, его заместитель Константин Гладышев, бывший юрист и конкурсный управляющий Михаил Колесников, руководитель одного из предприятий «Изумрудной страны» Елена Павловская и сама совладелица Ольга Антипина. Пятерых обвиняемых защищает целая «обойма» адвокатов.

Вести-Алтай Группу должностных лиц, обвиняемых в миллиардных хищениях, будут судить в Барнауле

Напомним, преступления были выявлены и расследованы УФСБ России по Алтайскому краю. «Изумрудную страну» создали предприниматели Антипины, которые с 2008 года начали активно скупать в Алтайском крае предприятия и брать под них в «Россельхозбанке» заведомо невозвратные кредиты. Финансовый пузырь лопнул в 2012 году. К тому моменту за «Изумрудной страной» числились сотни непогашенных долгов общей суммой на 20 миллиардов рублей.

Теперь уже бывший директор Алтайского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» Евгений Роговский, подозреваемый в превышении полномочий при кредитовании группы компаний «Изумрудная страна», даже попадал под арест на 60 суток, но позднее эта персона странным образом «всплыла» в Алтайском государственном техническом университете, куда ее приняли на должность советника ректора Алтайского государственного техуниверситета по экономическим вопросам.

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По данным следствия, от банкротства холдинга пострадали десятки аграрных хозяйств и перерабатывающих заводов, работавших в четырёх городах и 25 районах края. В их структуре числилось около 300 тысяч гектаров пашни и 30 тысяч голов крупнорогатого скота. Алтайский филиал «Россельхозбанка» пытался взыскать в Арбитражном суде с семи компаний-поручителей «Изумрудной страны» 187 миллиардов рублей — это 2,5 годовых бюджета всего региона. В рамках же уголовного дела о хищениях и мошенничестве заявлен гражданский иск в 1,5 миллиарда рублей, — напоминают «Вести-Алтай».

Как уже сообщало ИА REGNUM, недавно следы давней аферы печально известного инвестора вскрылись в Сычевке (Смоленский район Алтайского края): приставы арестовали стадион и местный Дом культуры, заложенные «Изумрудной страной» в «Россельхозбанке».

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Спасти от разорения алтайские племенные хозяйства призван Указ Владимира Путина, в августе 2016 года постановившего перевести три алтайских племенных предприятия (барнаульский учхоз «Пригородное», племенной репродуктор «Чистюньский» и племенной завод «Бурлинский», — прим. ИА REGNUM ) из федеральной в краевую собственность.

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Согласно президентскому Указу, собственником вышеназванных предприятий, в течение минимум 10-ти лет, будет регион.