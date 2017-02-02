Архангельск, 2 февраля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Средства в размере 10 миллиардов рублей были распределены между бюджетами 20 регионов России. На долю Архангельской области приходится чуть больше 300 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Как пояснил директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, эти деньги будут направлены на завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию третьего пускового участка «Войбора-124 км» на перегоне Брин-Наволок — Плесецк автодороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок)-Каргополь-Вытегра.

Напомним, работы на этом участке длиной 10,66 км были начаты в прошлом году. Пуск объекта намечен на ноябрь 2017 года.