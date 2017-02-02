Кемерово, 2 февраля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор») планирует отремонтировать в Кемеровской области в текущем году более 50 км федеральных автодорог.

TeoPonch Дорога

Как уточнили ИА REGNUM в «Сибуправтодоре», в границах Кузбасса будет произведен капитальный ремонт 18 километров, ремонт 21 километра и поверхностная обработка 11 километров федеральных автодорог. Будут отремонтированы 85 погонных метров искусственных сооружений, а также продолжится строительство обхода Мариинска.

«Работы по капитальному ремонту будут развернуты на обходе города Кемерово — с нулевого по 18-й километр. Плановый ремонт дорожники проведут на 11-километровом участке трассы Р-255 «Сибирь» на подъезде к областному центру и на участке протяженностью 10 километров в Чебулинском районе. Еще на 11 километрах будут проведены работы по устройству слоев износа для улучшения сцепных качеств и продления срока службы покрытия», — подчеркивают в подведомственном Росавтодору управлении автомобильных дорог.

Также в новом строительном сезоне в Кемеровской области будет капитально отремонтирован мост через реку Каменка на 192-м км трассы Р-255 протяженностью 30,8 пог.м. Запланирован и ремонт моста через реку Чубур протяженностью 54 пог. м на 58-м км подъезда к городу Томску. Продолжится строительство обхода города Мариинска — в планах: отсыпка земляного полотна и подстилающих слоев дорожной одежды, а также монтаж пролетных строений моста через реку Кия.